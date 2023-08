LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA | si entra nel vivo della prova Alle 16 58 partirà Filippo Ganna

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMASCHILE JUNIOR DI11.14 16.43 Alcune immagini disui rulli primapartenza: TopThe two-time UCI ITT World Champion sets off at 15:58 BST#GlasgowScotlandpic.twitter.com/SZu3ED4WOS — UCI (@UCI cycling) August 11,16.42 Lennard Kamna migliora il tempo di Stefan De Bod. Il tedesco transita al primo intermedio in 14.37,89 alla velocità di 51.669 km/h. 16.41 Partito Wout Van Aert!! 16.41 Nuovo miglior tempo al primo intermedio! Il sudafricano Stefan De Bod transita al primo rilevamento in 14.41,94. 16.40 Inizia la ...