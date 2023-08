LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la prova Alle 16 58 parte Ganna

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE JUNIOR DI11.14 15.22anche il ciclista di Malta Buttigieg. 15.21LA! Partito Wais. 15.19 Sono diversi gli antagonisti che dividonodal terzo titolo iridato a. I fari sono puntati su i due belgi Remco Evenepoel e Wout Van Aert. Attenzione però anche al mai domo Tadej Pogacar e agli specialisti come Stefan Kung e Stefan Bisseger. Vedremo poi cosa sarà in grado di fare il campione uscente Tobias Foss. 15.16 Filippoè forse il grande favorito odierno vista la grande condizione messa in mostra nel Mondiale in pista, in cui ha ...