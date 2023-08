LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA | Evenepoel batte Ganna per 12? Bravo Cattaneo in top 10

Leggi su oasport

18.04 Il Belgio fa festa con Remco, che ha conquistato l'oro. Il risvolto della medaglia però è la prova di Van Aert, il quale partiva con ambizioni di medaglia, ma che non è mai stato della partita. Il corridore della Jumbo Visma ha pagato quasi 1 minuto e 30 dal connazionale al traguardo finale. 18.03 La grande differenzal'ha fatta tra primo e secondo intermedio in cui ha dato 16 secondi a, passando da un ritardo di 4 secondi ad un vantaggio di 12, che ha poi conservato fino al traguardo. 18.02 Tobias Foss chiude la propria prova in 57.23.89. 18.01 Ottima la prova di Mattia ...