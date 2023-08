LIVE Ciclismo | Cronometro juniores Mondiali in DIRETTA | partiti i primi corridori | tra poco tocca a Donati

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE ELITE DIDALLE 15.21 11.29 L’australiano William Holmes fa subito meglio con 12:53.73. 11.27 Carlos Montes de Oca Monzon passa al primo rilevamento cronometrico: 13:43.52 il suo tempo dopo 9,7 km. 11.24 Comincia la gara lo sloveno Erazem Valjavec, figlio dell’ex professionista Tadej Valjavec. 11.22 Continuano le partenze. Finora hanno iniziato la gara sei. 11.20 Ricordiamo che in questai rilevamenti cronometrici sono posti al km 9,7 e al km 18.4. 11.17 Da segnalare il vento contrario nella prima parte del percorso. 11.14 Parte il cubano Montes de Oca Monzon e inizia la prova avalida ...

SEGUI ILDELLA GARA START LIST E ORARI DI PARTENZA PROGRAMMA SU STRADA MONDIALI GLASGOW 2023: ... IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA, ......SEGUI ILDELLA GARA PROGRAMMA SU STRADA MONDIALI GLASGOW 2023: DATE, ORARI E TV MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA,...La diretta testualedella cronometro elite maschile disu strada dei Mondiali di Glasgow 2023 , prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a ...

Startlist cronometro Mondiali ciclismo 2023: orari 11 agosto, programma, tv, streaming, pettorali di partenza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo 2023. A Stirling, nei dintorni ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova a cronometro juniores maschile valida per i Mondiali 2023 di ciclismo.