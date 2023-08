LIVE Ciclismo | Cronometro juniores Mondiali in DIRETTA | Leidert primo all’arrivo | Donati 10° Partito Giaimi

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE ELITE DIDALLE 15.21 13.04 Male Sjors Lugthart: 12:37.06 il tempo dell’olandese, che è soltanto 21° al km 9,7. 13.03 Al km 9,7 lo statunitense August è terzo con il tempo di 12:03.16, mentre il norvegese Nordhagen è quinto con 12:09.74. 13.02 Il canadese Matthew Ney chiude la prova in 29:52.11 e si inserisce in quarta posizione. 13.01 Prende il via l’ultimo corridore, il belga Duarte Marivoet Scholiers. 13.00 Parte il tedesco Paul Fietzke, un altro dei favoriti per vincere questa prova. 12.59 Inizia la gara del britannico Ben Wiggins, figlio di Bradley. 12.58 Questa la top five provvisoria alrilevamento cronometrico: 1Louis 11:48.51 2 SENTJENS ...