LIVE Ciclismo | Cronometro juniores Mondiali in DIRETTA | comincia la prova di Donati | Schwarzbacher primo all’arrivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE ELITE DIDALLE 15.21 12.19 Sempre al secondo rilevamento cronometrico il britannico Bush ferma il tempo sul 23:04.67, ma fa subito meglio il tedesco Leidert con 22:40.19. 12.18 Buona seconda parte di gara per Davide, che con il suo 23:48.05 si inserisce in sesta posizione al km 18,4. 12.16 L’olandese Mees Vlot è quarto dopo 18,4 km con il tempo di 23:36.37. 12.15 Questa l’attuale top five: 1 O BRIEN Liam 29:47.10 2Matthias +7.27 3 BELOKI FERNANDEZ Markel +18.62 4 HOLMES William +28.88 5 ŠUMPIK Pavel +49.51 12.13 Liam O’Brien chiude lain 29:47.10 e si prende la prima posizione. 12.11 ...