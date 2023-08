L’inusuale esibizionismo torinese e gli indignati che scambiano un cornuto per un bullo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Non pensatemi stracciata», dice ieri mattina alla Stampa colei che, scoprisse pure la cura per il cancro, resterà ormai sempre la cornificatrice che rimaneva immobile, coi fiori in mano, ad ascoltare il tizio che la stava lasciando facendo uno show davanti agli invitati alla loro festa di fidanzamento. La scelta lessicale, “stracciata”, è molto interessante, e io sono molto indecisa rispetto all’angolazione da cui prendere questa vicenda che ha rallegrato un’estate che aveva molto bisogno d’un’alternativa ai ricchi che vivono da poveri: i torinesi che vivono da esibizionisti. Scarterei quella «stato dei giornali che, non avendo evidentemente mai guardato il programma del decennio e non essendosi neanche fatti un’idea vaga di come sia costruito, usano tutti, per spiegare la vicenda, la chiave “Temptation Island”»: non è che ogni giorno possa mettermi qui a fare il non elogio funebre ...