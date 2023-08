L’Inter punti su Lautaro e il Milan su Colombo Tanto si vince anche senza capocannoniere…

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023)suMartinez e ilsu Lorenzosi puòrecapocannoniere Come succede spesso, Arrigo Sacchi non le ha mandate a dire e oggi su La Gazzetta dello Sport è intervenuto a gamba tesa contro le strategie dei due clubesi a proposito delle risorse offensive di cui si stanno dotando. Il titolo è inequivocabile: «Arnautovic e Okafor non sono all’altezza dele del». Vale a dire: il possibile nuovo ingresso nell’attacco nerazzurro e quello già avvenuto nello scacchiere rossonero non possono essere considerati decisivi per spostare gli equilibri, come scrive l’ex ct della Nazionale: «Si dirà: un po’ poco per due club che ambiscono a inseguire ...