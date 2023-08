L’indifferenza | il male peggiore

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 11 agosto 2023) Di Vincenzo Calafiore 11 Agosto 2023 Udine Per un po’, ho cercato di tenere la chiave dei sogni, entrando e uscendo a mio compiacimento dal gioco degli specchi magici. Ma è ed è stato un gioco molto difficile e rischioso, come ben sanno gli sciamani, che mi hanno insegnato come arrampicarmi al cielo o come inabissarmi nel profondo regno marino di Sedna, ed ero sicuro, come lo sono adesso, solo perché accompagnato dal mio spirito guida. Ma lo è molto rischioso solo se mi ci avventuro col mio mondo dei sogni, e i sogni sono altaleni dall’uno all’altro finchè lo stesso reale si confonde con essi. Quello che manca oggi sono le – distanze – siamo troppo vicini con tutti questi amminicoli elettronici; ci vorrebbero più distanze per apprezzare quanto è irraggiungibile, per ricordare e capire. E allora il solipsismo magico, pur impastato di dolore, si trasforma in parola, diventa ...