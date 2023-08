Mentre Musk si prepara alla sfida nell'Antica Roma contro Zuckerberg (no, non stiamo scherzando),, CEO di Twitter (o meglio, X), ha affermato che l'azienda sarebbe ormai vicina al "break even" . A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch , nell'ambito di un'intervista ..."Ci siamo liberati di Twitter" ., amministratrice delegata dell'azienda recentemente ribattezzata "X" , non usa mezzi termini per spiegare perché il famoso "uccellino" è stato liberato per sempre. "Il rebrand ha ...Nella sua prima intervista TV il Ceo di Xspiega che i rapidi cambiamenti di Twitter , ora diventata X, fanno parte del processo di liberazione dal precedente social, un cambiamento dalle fondamenta che porterà alla creazione ...

Linda Yaccarino ha spiegato perché X si è sbarazzata del brand Twitter la Repubblica

Elon Musk sta rivoluzionando Twitter. Ogni azione del tycoon è fatta per un motivo ben preciso: scopriamo cosa vorrebbe fare l’imprenditore. Nel mondo tecnologico il protagonista assoluto di quest’ann ...La nuova Ceo Linda Yaccarino, in un’intervista alla Cnbc, ha spiegato cosa c’è dietro il rebranding dell’azienda, ha poi rivelato ...