L’importante per il Grande Fratello è ‘dare voce alle emozioni’ – Promo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Alfonso Signorini (US Endemol Shine) La porta rossa delsta per riaprirsi e quest’anno “l’ingresso è aperto a tutti, nessuno escluso“. E’ iniziato il countdown per la prossima edizione del reality di Canale 5, condotto per la quinta volta consecutiva da Alfonso Signorini. Proprio per questo, sono attualmente in rotazione i primidel programma, che tornerà in una veste del tutto rinnovata e con Cesara Buonamici in qualità di opinionista. Per la prima volta nella storia del, il cast del programma sarà suddiviso tra vip e gente comune. Perché non conta se si è famosi oppure no: “è dareemozioni, con nuove storie tutte da vivere e da raccontare“. Una nuova linea che cercherà di smarcarsi dai ...