“Lil Tay è morta” | ma è una fake news La baby influencer smentisce | “Sono state 24 ore traumatizzanti” Ecco che cosa è successo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Colpo di scena nel giallo di Lil Tay: la 14enne e suo fratello Jasonvivi. Il 9 agosto sul profilo della controversa star dei social era apparso un post che in perfetto anonimato ne annunciava la morte e adesso a smentire ilè la stessa. A TMZ ha dichiarato: “ Io e mio fratello siamo sani e salvi, ma ho il cuore completamente spezzato e faccio fatica persino a trovare le parole giuste da dire.24 ore molto. Per tutto il giorno di ieri,stata bombardata da infinite telefonate strazianti e lacrimevoli da parte dei miei cari mentre cercavo di risolvere questo pasticcio”.quindi? “Il mio account Instagram è stato hackerato da una terza persona e utilizzato per diffondere ...