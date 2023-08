Ligue 1 | pareggio Nizza-Lille 1-1

... alle ore 21:00 si affrontano Nizza - Lilla per la giornata 1 del campionato1 . Le due ... dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.50 mentre ilè dato a 3.Appena 4 minuti e arriva ildi Torres. Al 7 della ripresa episodio chiave con il doppio ... In1 alle ore 21 c'è Nizza - Lilla ad aprire la nuova stagione mentre in Premier League stesso ...La1 2023 - 24 riparte con l'anticipo tra Nizza e Lille , due tra le squadre più ambiziose ...Brugge e Le Havre) i Dogues hanno perso in casa dell'Empoli e non sono andati al di là di un...

Ligue 1: beffa per il Nizza di Farioli, il Lille pareggia al 94' - Sportmediaset Sport Mediaset

Nella prima giornata di Ligue 1, la squadra di Fonseca pareggia nel finale rispondendo al gol di Laborde. Qualche rimpianto per il tecnico italiano, alla sua prima avventura in uno dei cinque principa ...Si alza il sipario sulla nuova stagione del campionato francese: Diakité allo scadere salva il tecnico ex Roma ...