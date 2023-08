Lezioni americane. Talento + dovere + piacere. Messi è il più forte di tutti (anche di noi)

(Di venerdì 11 agosto 2023) In America sono stupiti: Leo non è arrivato lì per svernare, gioca tutte le partite alla morte in quella che è una delle peggiori squadre del campionato. Eppure potrebbe permettersi di campare calcisticamente di rendita. Un grande esempio che va al di là di una palla che rotola in rete

... che per esempio, nel campo dell'auto puo' dare". Il ministro delle Imprese e del Made in ...- ricorda il ministro - ha presentato questa opportunita' di investimento sia a compagnie...In appena tre settimane l'America del calcio ha trovato il suo Michael Jordan, Babe Ruth, Tom Brady, l'uno contro tutti, capace di lasciarti a bocca aperta mentre stai per addentare un hamburger con ...Infine, sempre nell'ambito di Cartoline Dal Lago, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura: il Gruppo di lettura con Paolo Di Paolo, ". L'Umanità del XXI secolo' che ...

Messi, lezioni americane. Le magie di Leo convincono gli States: il calcio è uno show la Repubblica

In America sono stupiti: Leo non è arrivato lì per svernare, gioca tutte le partite alla morte in quella che è una delle peggiori squadre ...Un distretto della Flordia vieta alcune tragedie di Shakespeare a scuola per le volgarità e i contenuti sessuali. Il commento del professore di lettere e scrittore Marco Erba: "La censura è assurda. L ...