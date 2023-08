L' euro è in lieve rialzo sul dollaro | a quota 1 | 0992

Ieri, seduta inrialzo a Wall Street, dopo una giornata segnata da un aumento dell'inflazione annuale ...in rialzo dello 0,05% a 1,0979 dollari. Bitcoin in calo dello 0,21% a 29.441 dollari. ...... un po' meno di quelli tedeschi, il che ha determinato unaumento del differenziale che ... Nel 2022 le banche spagnole hanno incamerato utili per 20 miliardi di(+ 25% sul 2021), nelle attese ...L'è inrialzo nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica viene scambiata a 1,0992 dollari. Nei confronti dello yen è a quota 159,12. . 11 agosto 2023

L'euro è in lieve rialzo nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica viene scambiata a 1,0992 dollari. Nei confronti dello yen è a quota 159,12. (ANSA). VENEZIA - Così come cambiano i flussi migratori verso l'Italia, così si modificano anche le rimesse degli immigrati. Lo studio della Fondazione Leone Moressa, istituto di ...