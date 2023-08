L’Ecowas mobilita le forze di pronto intervento per il Niger

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) La priorità resta la diplomazia. Ma, che già lo aveva minacciato nell’ultimatum (scaduto domenica) ignorato dai golpisti, conclude il summit nella capitaleiana di Abuja ordinando il dispiegamento forza di«per ripristinare l’ordine costituzionale in», come ha ribadito il presidente Omar Touray. Della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale –, appunto – fanno parte quindici Paesi, ma Mali e Burkina Faso sono stati sospesi dopo i colpi di Stato che hanno subìto. E così il, dove il 26 luglio i militari di Omar Tchiani hanno deposto il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Ecco, secondo le agenzie di stampa, il regime avrebbe chiarito che lo ucciderà in caso di interventi per riportarlo al ...