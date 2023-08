Le vie della ceramica | il nuovo progetto di Vietri sul Mare che unisce cultura e turismo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCollega in un unitario percorsosulalle altre sei città di antica tradizione artistica collocate nel territorio campano ildi formazione, sviluppole e turistico “Le vie“. CNA Salerno e Aicc insieme al Comune diformeranno, attraverso lezioni tenute da esperti del settore con tappe itineranti nelle sette città, 14 esperti delle vie. Il Comune disulha concorso e vinto, in partnership con CNA Salerno, l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei musei e delle raccolte museali di enti locali e d’interesse locale – esercizio finanziario ...