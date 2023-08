Le sneaker stanno tornando semplici? A giudicare dalle nuove Nike Air Force 1 Baroque Brown di Supreme sembrerebbe di sì

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 agosto 2023)sono legate da anni. Dal 2002, l'etichetta di streetwear di New York e l'azienda sportiva originaria dell'Oregon hanno collaborato alla creazione di alcune tra lepiù famose della storia. Ora sembra che la tradizione continui, con le nuovissime**Air1 Low**: un paio direlativamente sottotono in un'epoca di trainer super-vistose. Sequel della versione Black e di quella White, che avevano debuttato nel 2020, il modellomantiene lo stesso indirizzo di design, con qualche modifica degna di nota. I precedenti modelli monocromatici infatti erano in pelle, mentre questo è in suède, interamente marrone ...