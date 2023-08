Le sei preoccupanti conseguenze sull’economia causate dalla tassa sugli extraprofitti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) La nuovasulle banche varata dal governo Meloni è un clamoroso errore di politica economica, solo parzialmente mitigatotoppa parziale messa dopo avere parlato con qualcuno che conosce la materia meglio dei dilettanti che avevano fatto la prima stesura. Riassumiamo i fatti e gli errori davvero macroscopici commessi. nel 2020-2022 la Banca centrale europea ha abbassato i tassi di interesse fino a un -0,50 per cento (tassi negativi per la prima volta nella storia) per stimolare la ripresa economica post Covid. La gran parte delle banche ha evidentemente azzerato la remunerazione dei depositi (sotto zero non si può andare) e ha abbassato progressivamente i tassi sui prestiti alle persone (mutui in gran parte) e alle aziende. Lo spread tra tassi attivi e tassi passivi si è fortemente ridotto toccando il minimo storico nel 2021, e comprimendo il ...