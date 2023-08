Lazio scatenata | triplo colpo | 2 calciatori dalla Juventus | in porta un top player

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 11 agosto 2023) Manca solo una settimana all’inizio della nuova stagione di Serie A e in casamancano ancora alcune pedine per completare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Dopo l’addio del direttore sportivo Igli Tare e la cessione di Milinkovic-Savic, la formazione capitolina ci ha messo un po’ a ingranare, ma negli ultimi giorni sembra piuttosto attiva. E si profila all’orizzonte un. DoppioI biancocelesti hanno messo nel mirino duedella. Il primo è Nicolò Rovella, il regista di centrocampo che Sarri tanto desidera. Per prelevarlo dai bianconeri servono almeno 24 milioni. Il calciatore era già finito nelle trattative per Milinkovic-Savic, prima che il serbo volasse in Arabia Saudita. Il ...