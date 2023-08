Lazio | Sarri rischia di perdere un pezzo per la prima di campionato

(Di venerdì 11 agosto 2023) Problemi fisici per Marcos Antonio. Difficilmente il centrocampista brasiliano dellasarà a disposizione per ladi...

e Allegri (Lapresse) - calciomercato.itAffare fatto tra Juventus e: i due club si sono accordati per il passaggio in biancoceleste di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Una trattativa alla ...Doppio innesto in arrivo per ladi Maurizio. I biancocelesti hanno infatti trovato l'intesa con la Juventus per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella . Si lavora ora per trovare l'accordo con entrambi i giocatori. Pellegrini ...Un pressing del presidente biancoceleste che possa soddisfare la necessità didi disporre di ... La Vecchia Signora ha abbassato le proprie richieste, giungendo a un accordo con lasulla ...

Lazio, Sarri ancora nervoso per i ritardi sul mercato Calciomercato.com

ROMA - Smonta e rimonta, le discese ardite e le risalite di Lotito stanno sfiancando Sarri e lo spogliatoio della Lazio: dentro attendevano chiarezza e il salto verso la Champions, accompagnati dall’e ...Accordo complesso per mandare da Sarri i due giovani con diritto di riscatto a favore dei bianconcelesti. Entrambi erano sulla lista dei desideri del tecnico laziale ...