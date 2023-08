Lazio | Pedro e Hysaj da valutare | Marcos Antonio salta il Lecce

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lacontinua a faticare sotto il sole di Formello. Mister Sarri, infatti, vuole testare la condizione fisica dei suoi prima dell’ultimo test amichevole, in programma il 13 agosto contro il Latina, nella partita in onore di Vincenzo D’Amico, in particolare quella degli ultimi arrivati Kamada e Isaksen che, quasi certamente, saranno convocati per il match. Da gestire, poi,; lo spagnolo avverte ancora dolore alla caviglia mentre l’albanese non ha ancora risolto l’infiammazione al tendine d’Achille, motivi per i quali entrambi rischiano di non essere convocati contro il Latina. Ancora ai boxa causa di una lesione muscolare alla coscia destra: il brasiliano ha già iniziato il protocollo riabilitativo, ma salterà di sicuro il debutto ufficiale in programma a ...