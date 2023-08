Lazio | fatta per il doppio colpo Luca Pellegrini e Rovella dalla Juve

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023)e Nicolòsaranno presto due nuovi giocatori della. I due bianconeri rinforzeranno la rosa di Maurizio Sarrie Nicolòsaranno presto due nuovi giocatori della. I due bianconeri rinforzeranno la rosa di Maurizio Sarri che ora avrà decisamente più opzioni da schierare sia in campionato che in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe tutto pronto per le firme dei due giocatori. Persi tratta di un ritorno, visto che nella seconda parte della scorsa stagione era passato in prestito alla. Per, invece, si tratta del primo grande palcoscenico che vivrà da protagonista dopo l’esperienza ...