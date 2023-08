L’azienda di arte immersiva che ha realizzato le mostre di Van Gogh e Monet dichiara bancarotta

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le difficoltà di Lighthouse Immersive, uno dei principali attori del settore in piena espansione, suggeriscono che la tendenza che alcuni critici hanno elogiato come il “futuro dell’” potrebbe avere vita breve.Alcuni critici l’hanno definita il “futuro dell’” e l’hanno elogiata come un modo per portare alcuni dei capolavori più iconici del mondo a un pubblico