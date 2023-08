L’Avellino blinda la difesa con un pezzo da novanta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver annunciato l’accordo con Thiago Cionek,batte un nuovo colpo in. In dirittura d’arrivo c’è Michele Rigione dal Cosenza. Il classe ’91, dopo due stagioni alla corte dei lupi della Sila è vicino all’accordo con il sodalizio irpino. Difensore centrale dotato di rapidità e fisicità. Nel primo pomeriggio, Rigione ha lasciato la Calabria per partire alla volta dell’Irpinia: accordo in arrivo tra la serata di oggi o al massimo domani. Colpo d’esperienza per la retroguardia dei lupi. Rigione nelle ultime due stagione con il Cosenza ha collezionato 61 presenze condite da 3 reti. In passato, prima di Cosenza ha vestito le maglie di Chievo Verona, Novara, Ternana e Cesena. Sicuramente un giocatore di grande qualità che va a rinforzare la retroguardia di Massimo Rastelli. Il calendario dei lupi, le ...