L’Arcangelo – Roma

(Di venerdì 11 agosto 2023)Via G.G. Belli, 59/61 – 00193Telefono: 06/3210992 Sito Internet: www.larcangelo.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 13/16€, primi 13/15€, secondi 18/20€, dolci 9€ Chiusura: Domenica. A pranzo OFFERTA Non tradisce mai le attese la rassicurante cucina di Arcangelo Dandini, che consolida vieppiù la sua posizione di rilievo nel panorama gourmet della Capitale. Il bel locale di Prati è una garanzia di qualità nella scelta delle materie prime e nella loro trasformazione, che ben bilancia la solidità della tradizione con lo spirito creativo che ha sempre animato lo stile di cucina dello chef. Il menù non è particolarmente ampio (4-5 portate per servizio) ma offre valide possibilità di scelta, con un occhio di riguardo alla stagionalità e ai prodotti ittici. Noi abbiamo scelto un percorso misto, tra terra e ...

... diversi set di un thriller ambientato nellapapalina del ...e guardata con distacco dalla colossale statua dell'... Giovedì 24 agosto alle 21.20 ancora su Rai3,'appuntamento è con Carmen ...... uno dei sette diaconi di, viene martirizzato (secondo la ...Luigi XVI di Francia viene arrestato e imprigionato 1809 "'Ecuador ... martire del Giappone BeatoPiacentini da Calatafimi, ...... come Santa Croce in Gerusalemme, a; le reliquie degli ... come la Santa Casa di Loreto o la casa di Maria a Efeso; all'...'Europa, anzi, tentò a più riprese di portarne in occidente la ...