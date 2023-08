L’app Waze è il navigatore sociale che fa la differenza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023)è di certo tra le più utilizzate in questi giorni di arrivi e partenze per le vacanze. Ilè molto apprezzato, per certi versi anche più di Google Maps, per una serie di motivi che andremo ad esaminare in questo approfondimento. L’aspetto senz’altro più interessante dello strumento è la sua animache permette di trarre beneficio dai contributi di tutti gli utenti registrati, in base alla loro esperienza su strada. Funzionamentoè del tutto gratuita sia su App Store Apple per iPhone che su Play Store per i dispositivi Android. Non esiste alcun esperienza premium che vale l’abbonamento del servizio, semmai si dovranno solo tenere in conto eventuali importanti costi di connessione dati, nel caso in cui non si abbia un pacchetto di navigazione ...