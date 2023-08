L’annuncio da brividi al Tg1 | cosa è stato deciso sulla reliquia di Padre Pio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Annuncio dain diretta dal TG1. Ladel cuore diPio sarà esposta accanto al suo corpo. La notizia è stata data direttamente dal rettore di santuario di San Giovanni Rotondo, frate Aldo Braccato. I fedeli sono entusiasti e sono pronti a visare laappena sarà spostata. (continua) Leggi anche: Meteo, il duro avvertimento del meteorologo fa gelare il sangue nelle vene Leggi anche: Meteo Giuliacci, il peggiore degli scenari per l’Italia Quando verrà spostata ladel cuore Tra poco più di un mese, in occasione della festa liturgica diPio, ladel suo cuore verrà esposta accanto al suo corpo. A dare questa notizia daè frate Aldo Braccato, interviin occasione dei ...

...da(per la sua perfezione) al corpo libero, quindi ha completato'opera con un doppio Yurchenko nel volteggio. Prima. E sorridente, come non la si vedeva da tempo. Due anni fadel ...In questo caso'anas non è la società che si occupa di infrastrutture stradali, bensì'ananas! Fanno sorridere anche le due successive parole (che dovrebbero essere soddisfatta o rimborsata). Il ......' secondo gli esperti dell' Esa che hanno datooggi. I ... e forse molto di più" afferma' Agenzia Spaziale Europea . ... Vengono ia vedere, pensare, immaginare.'Europa che dobbiamo ...