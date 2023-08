Languida storia Non forme | ma | Travaglio e Fatto | odio gratuito contro Boschi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Dormiamo abbracciati tutta la notte. Anche se fa caldo». E ancora: «Lui in camicia bianca di lino e bermuda, lei elegante e allusiva». Nel senso che alterna «bikini bianco e fianchi coperti da un pareo trasparente, poi un vestito corto e bianco, e ancora un abito arancio leggero e scollato». È ricco di particolari l'articolo che ilQuotidiano dedica, riprendendo a sua volta con una certa enfasi un servizio del settimanale Chi, alla coppia formata da Maria Elena- «ricordate chi stava riscrivendo la Costituzione in Italia, un paio di legislature fa?»- e Giulio Berruti. L'articolo indugia sulla felicità - incredibile, vero? - dei due innamorati. Una «», per il quotidiano diretto da Marco, che fa le pulci all'estate dei due «belloni» del momento. «Si abbracciano, ...