E' stataalle 1:10 di venerdi' 11 agosto, laLuna - 25, con cui la Russia punta a tornare sul suolo lunare dopo 47 anni. Il lancio e' avvenuto con un razzo Soyuz dal cosmodromo di Vostochny. ...E' in viaggio verso la luna la prima sonda lunare russadopo quasi 50 anni, unadestinata a dare nuovo slancio al settore spaziale russo. Il lancio della sonda Luna - 25 e' la primalunare di Mosca dal 1976, quando l'Urss fu ...Essa consisteva in unadi recupero di rocce e campioni dalla superficie, da poi riportare a Terra. Furono raccolti, in modo completamente automatizzato 170 grammi di rocce lunari. Fin dagli ...

Lanciata la missione russa diretta alla Luna Agenzia ANSA

E' stata lanciata alle 1:10 di venerdi' 11 agosto, la missione Luna-25, con cui la Russia punta a tornare sul suolo lunare dopo 47 anni. Il lancio ...La Russia torna sulla Luna dopo 47 anni. All'1.10 di questa notte è partito il lancio della missione Luna-25, con un lander progettato per effettuare il primo allunaggio nella regione ...