“L’Agenzia delle Entrate chiede a AirBnb mezzo miliardo di euro di ritenute non versate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023)alla piattaforma degli affitti brevi500 milioni didi imposte che ritiene dovute ma che non sono state. Secondo Il Sole 24 Ore, che ha dato la notizia, la vertenza riguarda i proprietari per i quali l’affitto degli appartamenti non è la fonte principale di reddito. Una legge del 2017 prevede che le piattaforme web agiscano come sostituti di imposta e dunque trattengano il 21% (l’ammontare della cedolare secca) sugli affitti incassati dagli host, per poi girare la cifra allo Stato. Mentre sul caso indaga anche la Procura di Milano, dalle indaginiFiamme Gialle – scrive Angelo Mincuzzi – è emerso “un secondo fronte che riguarda direttamente i proprietari degli immobili affittati tramite ...