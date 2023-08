Joao Santos,di, centrocampista attualmente all'Arsenal in prestito dal ... il notoha parlato prima di ...è brasiliano ma vive da diversi anni a Istanbul, ecco i perchè: "......con convinzione sulle vecchie piste che portano ae ...delle alte richieste sia per il trasferimento sia soprattutto per'... Secondo quanto riportato da Sportitalia, lo stessodel ...Lo stesso vale per, con un contratto in scadenza a ... i bianconeri avrebbero già avuto contatti condel ...

L’agente di Jorginho: «Fenerbahce No, rimarrà all’Arsenal. È contento di stare in Inghilterra» Calcio News 24