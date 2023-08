La strategia del barbecue | ecco la ricetta del nuovo mister-clima italiano Gretini | ciaone

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ladella grigliata. Standing ovation per Francesco Corvaro, esimio professore di Fisica tecnica industriale al Politecnico delle Marche nonchéinviato speciale dell'Italia per il cambiamentotico. Uscito fuori direttamente di Pichetto Frattin, ministro eco -ansioso per l'Ambiente, Corvaro, lui sì che sa come si fa. Giorgia Meloni dovrebbe mandargli a lezione gli esponenti del suo governo, del suo partito, e magari anche qualche portavoce. Tutti in processione in Ancona, come si dice da quelle parti, non per prendere ripetizioni di Fisica però; meglio dicomunicativa. Se infatti Corvaro si rileverà bravo con ilquanto con la dialettica, siamo a cavallo, l'asticella della temperatura segnerà presto almeno due gradi in meno. In quanto di nomina governativa, il ...