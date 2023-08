La storia dell’autovelox da 24 mila multe fatto saltare a Padova | la caccia ai responsabili e l’appello al sindaco

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 agosto 2023) È guerra (aperta) contro gli autovelox in Veneto. Nella notte di mercoledì 9 agosto, sulla statale 307 del Santo, a Cadoneghe in provincia di, un misuratore di velocità è statoin aria da una miscela esplosiva piazzata alla base del pozzetto con i cavi elettrici. Nonostante siano ancora sconosciuti idel gesto, l’azione in questione aveva un obiettivo preciso: un autovelox che in poco più di un mese ha “pizzicato” 24automobilisti che viaggiavano a una velocità superiore a 50 chilometri orari (180 euro e con decurtazione di tre punti dalla patente. La macchina elettronica e il tubo di sostegno – scrive il Gazzettino – sono rimasti in piedi. Il limite di velocità Ma la deflagrazione ha scoperchiato il tombino in ghisa dei sottoservizi, producendo una ...