La stagione del poliamore | chi dice No alla monogamia

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’amore non si fonda solo su una relazione monogama. Sempre più persone si interessano del. Ma quali sono le dinamiche racchiuse in questo tipo di relazione affettiva? Dagli anni Novanta in poi è molto cambiato nell’approccio e nell’interesse nei confronti delle relazioni non monogame. «Possiamo definire ilcome l’atto o la possibilità di intraprendere più relazioni affettive con più persone, con il consenso di tutti i coinvolti», spiega a TPI Car G. Lepori, attivista poliamoros* e queer (che ci chiede di usare per sé l’asterisco, in caso di parole che possono essere espresse sia al maschile che al femminile). «Alcune persone – prosegue – lo definiscono come un orientamento relazionale facente parte dell’ombrello delle non-monogamie, che possono avere sfumature diverse e basarsi su diversi tipi di accordi. Altre lo possono vivere ...