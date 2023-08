La soluzione per il posto auto del sindaco

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ha fatto scalpore, nei giorni scorsi, l’interrogazione in consiglio comunale del consigliere Caneschi riguardante unin pieno centro storico di Arezzo (Piazza del Praticino) che ilGhinelli si è riservato, giorno e notte, laddove prima c’ era undisabili di una persona deceduta. Il consigliere Caneschi chiedeva se ci fosse stata una ordinanza o altro atto pubblico che legittimasse quela pochi metri dall’abitazione del. La risposta è stata commovente quando ilha ammesso di essersi riservato tale, giorno e notte (!) per metterci l’privata in quanto avrebbe a cuore la salute degli autisti che hanno il diritto di avere tempo libero e non stressarsi ad ...

Lafornita da Conto Corrente Arancio è senza oneri e commissioni. Inoltre, con l'attuale offerta promozionale, i bonifici e prelievi sono gratuitiuna durata di 12 mesi. Alla scadenza ...Juventus e Bonucci, quindi, convivono da separati in casa fin dalle prime fasi del raduno estivo , col procuratore del difensore che si mette all'operatrovare unaalternativa a lui ...Consigliatachi cerca unaelegante e funzionale senza optarele classiche custodie in plastica. Ottimachi sceglierà di non cambiare cover nel tempo echi ha necessità della ...

Green box, la soluzione per tagliare le emissioni senza incidere sui portafogli degli italiani. Ecco come la Repubblica

Sono rischiosi, soprattutto per chi ha un reddito fisso e basso, eppure piuttosto comuni in Italia: c'entra la poca educazione finanziaria, ma non solo ...ING propone il suo Conto Corrente Arancio a zero spese e commissioni per 12 mesi. Andiamo a vedere nei dettagli questa grandiosa offerta.