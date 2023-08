La sinistra tedesca silura Rackete Può sempre riciclarsi nel Pd

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Perché sotto qualunque cielo laè condannata a dividersi in forme laceranti e per lo più cruente? Proprio per la miscela micidiale di pseudoscienza e di religione propria del marxismo primigenio, per quel carattere apocalittico, sciamanico, ma opinabile, che non smette di impregnare le sottoideologie che di esso si nutrono, dal climatismo al sanitarismo oppressivo. Proletari di tutto il mondo, unitevi! Ma non smetteranno mai di scindersi, di parlarsi senza comprendersi in una Nemesi infinita che oggi sceglie la Germania come teatro. Ancora una volta la partita è tra gli ortodossi, tra il marxismo classico se mai ce n’è stato uno, e gli sconfinamenti insofferenti e turbolenti dei movimentisti e dei casinisti che i partiti marxisti ufficiali faticano a tenere a bada. Qualcosa che ricorda le deviazioni, con annesse scomuniche, degli anni Settanta dal movimentismo ...