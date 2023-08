(Di venerdì 11 agosto 2023) I listini, dopo i recuperi registrati nelle ultime due giornate, scontano la resistenza dell'inflazione negli Stati Uniti. Agiù Stellantis per le incertezze legate ai rinnovi contrattuali negli Usa. Fiacca Tim. Risale il dollaro, sterlina in rialzo dopo Pil inglese

Il caso banche fa di Milano la magliatra i listini europei in unadi alti e bassi per l'azionario. Lo Stoxx600 e' rimasto invariato rispetto a venerdi' scorso mentre il bilancio guardando ai principali listini e' ......" che come sempre resterò tale " dell'Unesco di mettere Venezia e la sua laguna nella lista...- ai grandi e piccoli giri dolomitici e della montagna in genere (a luglio ho dedicato una, ...Lacentrale di agosto è sempre stata unaspeciale per l' Arena Borghesi , l'occasione per offrire al pubblico faentino particolari ... una satirica commediascritta e diretta da ...

La settimana nera delle banche scuote Milano: Piazza Affari(-1,1%) la peggiore in Europa Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Il caso banche fa di Milano la maglia nera tra i listini europei in una settimana di alti e bassi per l'azionario. Lo Stoxx600 e' rimasto invariato ri ...Nelle prossime puntate di Terra amara vedremo come Zuleyha capirà che deve indagare su Behice; per questo la moglie di Demier incaricherà un suo vecchio amico, ex commissario ormai in pensione, di ...