pubblico di Michela Murgia parte dall'Azione Cattolica e ... Rifondazione comunista e'Altra Europa che alle Europee non ... Smettere di scrivere per candidarmi era naturale, la miaè ......per le sue idee e lo ha fatto attraverso la parola e la. Il nostro cordoglio a tutti coloro che'hanno amata", scrive sui ...col suo coraggio tante e tanti di noi nel nostroa ...... ha dimostrato intelligenza epolitico. Di questo e di ... creativa nellae una persona libera e coraggiosa. Riposa ... ma purtroppo ora è partita per'ultimo viaggio. Addio Michela, ...

La scrittura e l'impegno di Michela Murgia Internazionale