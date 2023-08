La scrittrice Michela Murgia è morta a Roma a 51 anni Aveva raccontato il suo tumore

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 agosto 2023) E’la51. La notizia campeggia in primo piano sia su Repubblica sia sul Corriere della Sera online.era malata da diverso tempo e proprio al Corriereannunciato in un’intervista nel maggio scorso di avere unal rene al quarto stadio.era nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972. L’esordio nel 2006 con “Il mondo deve sapere”, mentre il successo letterario giunge nel 2009 con ilnzo “Accabadora”, che vince il premio Dessì, il Super Mondello e il premio Campiello. Tra le sue opere più note anche “Tre ciotole” e “Istruzioni per diventare fascisti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.