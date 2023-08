La Russia torna sulla Luna dopo 47 anni | così riparte la corsa per il satellite della terra

Articoli più letti Ingli aerei volano senza freni di Antonio Dini iPhone 15, quando esce e ... Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobrea Milano il Wired Next Fest. ...Laha deciso di inviare in territorio bielorusso le testate nucleari tattiche . Scelta che ... Leggi anchel'ombra dell'Isis: due attacchi in pochi giorni, ora con un nuovo leader Ecuador, ...... una zona che cela un tesoro nascosto d'acqua sotto forma di ghiaccio, Un obiettivo di portata ambiziosa, affrontato con slancio dalla, anche se ora lo fa senza la compagnia dell'Europa, una ...

Lanciato dopo 47 anni, un razzo Soyuz che trasporta una sonda verso la Luna. Inizia con questo nuovo primo passo, la corsa alla colonizzazione da parte Russa del satellite naturale terreste ...Il nuovo epicentro della guerra in Ucraina porta il nome della città nordorientale di Kupiansk, dove i vertici militari di Kiev ammettono «una situazione difficile» seppure «sotto controllo», mentre f ...