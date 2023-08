La Russia ha lanciato un razzo Soyuz che trasporta una sonda verso la Luna

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il, cheunadi quasi 800 chili, è statoalle 2.10 ora di Mosca dal cosmodromo di Vostochny nell’Amur, secondo le immagini diffuse in diretta dall’agenzia spaziale russa Roscosmos. Con un pennacchio di fumo e fiamme sotto un cielo grigio. Deve raggiungere l’orbitare in cinque giorni, poi impiegherà dai tre ai sette giorni per scegliere il posto giusto prima di atterrare nell’area del polo sudre. Secondo una fonte all’interno di Roscosmos, l’agenzia prevede uno sbarco dellaintorno al 21 agosto. “Per la prima volta nella storia, l’alggio sarà effettuato sul polo sudre. Fino ad ora, tutti erano sullanella zona equatoriale”, ha detto un ...