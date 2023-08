La rivoluzione analcolica delle fragranze

Leggi su amica

(Di venerdì 11 agosto 2023) I profumi senz’alcol sono la nuova frontiera in fatto di formule dedicate alle pelli sensibili. L’attuale sfida dei maestri profumieri è, infatti, quella di creareeau de parfum naturali e pulite, completamente prive di allergeni, ingredienti potenzialmente irritanti e alcol. Oppure formulate con alcol ricavato da agricoltura bio. Il risultato sono scie dolci con l’epidermide ma comunque persistenti e perfettamente in grado di profumare la pelle per tutta la giornata. In più fanno bene anche al pianeta perché biodegradabili. Profumi senz’alcol della tradizione Lesenz’alcol non sono una novità: esistono da sempre. Ma, a differenzaclassiche acque profumate, i jus alcool-free di ultima generazione sono caratterizzati da una persistenza pari a quellatradizionali eau de parfum. I profumi ...