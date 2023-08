La realtà si sgretola intorno a Haochen

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una telefonata notifica la necessità, in una scuola di provincia nel Nord, di un insegnante di sostegno: il protagonista ha richiesto il trasferimento lontano da casa per liberarsi di una first appeared on il manifesto.

Narciso cerca l'amore, in, non vede altri che sé stesso, finendo con l'innamorarsi della sua ...per proiettarsi in una dimensione immateriale in cerca di un amore devitalizzato che si...Se ciò corrispondesse alladei fatti, la città di Alessandria vedrebbe diminuiti del 40.5% i fondi che le erano stati originariamente destinati '. Il problema, aggiunge Abonante, è che questi ...Indietro il classico intreccio adrenalinico c'è anche una profonda riflessione su quello ... Mentre tutto le sitra le mani Alison comincia a chiedersi se, apparenze a parte, la sua ...