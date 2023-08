La prossima sarà una settimana ‘storica’ per il Lotto con 4 estrazioni consecutive

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA – Lastorica per il gioco delpoiché vedrà quattro, da mercoledì 16 a sabato 19 agosto. Si tratta della prima volta in tutta la storia delin Italia. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’. L’evento unicopossibile grazie alla concomitanza del posticipo dell’estrazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Estrazioneoggi 12 gennaio 2023, numeri estratti e analisi ritardatari Estrazioneoggi 21 febbraio 2023, numeri estratti e analisi ritardatari Estrazioneoggi 23 febbraio 2023, numeri estratti e analisi ...

... in due fasi: dapprima al Centro - Nord poi, da metà dellasettimana, anche al Sud. L'... maaccompagnato da un maggior tasso di umidità: sono previste condizioni di elevato stress ...... prima al Centro - Nord e poi, da metà dellasettimana, anche al Sud. Il grande caldo ... non presenterà numeri paragonabili a quelli di luglio (48°C in Sardegna il 24 del mese), ma...'Il muraleterminato la settimana', assicurano gli amici di Jacopo. 'Buon compleanno e proteggici da lassù, dal cielo'.