La Promessa anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023 | Zeynep scopre tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un tuffo nel passato attraverso le puntate ambientate nel 1913 de “La“, porta avanti la sua avvincente trama dal 16 al 18. Con amore, mistero e colpi di scena, la soap opera tiene incollati gli spettatori dal lunedì al venerdì. Scopriamo ledegli episodi di questa settimana, dove non andranno in onda le puntate di lunedì e martedì. La tensione cresce tra i personaggi, con rivelazioni scioccanti, in particolare alla protagonista,che verrà a sapere la verità su Benal.sulle puntate de Lain onda dal 16 al 18Il 14 e il 15Lanon va in onda, al suo posto Terra Amara. La, ...