La nuova task force che prepara l’Intelligenza artificiale del Pentagono

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Valutare, sincronizzare e impiegaregenerativa in tutto il Dipartimento”. Sono queste le parole di una bozza di annuncio stampa per la presentazione della“Lima”, la cui creazione è stata annunciata giovedì 10 agosto dal. Più in generale, ladovrà occuparsi di capire come utilizzare in modo sicuro gli strumenti del, di individuare le situazioni in cui non è sicuro per il dipartimento utilizzarli e di prevedere come Paesi come la Cina potrebbero utilizzare l’Ia generativa per danneggiare gli Stati Uniti. A guidare il nuovo gruppo di lavoro sarà Craig Martell, direttore del reparto digitale del Dipartimento ...