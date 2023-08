La nuova sfida di Andrea Moser

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quando un giovane e promettente enologo lascia una realtà ampia e consolidata le voci si sprecano: e così è stato per, trentino dal prestigioso percorso, in copertina su Fortune tra le migliori promesse dell’enologia italiana under 40, lanciato verso un futuro sicuro all’interno di aziende blasonate e con una carriera già scritta nell’empireo della vinificazione. Ma qualcosa a Caldaro non è andato come doveva, e l’uscita a marzo, a pochi giorni da Vinitaly, dalla sua casa professionale ha lasciato molti stupiti. Tante dicerie, e tante chiacchiere sono seguite, compresi gossip fuori luogo e qualche spoiler fuori mira. La verità è fatta di carte bollate, probabilmente, ma di sicuro questa uscita ha dato l’occasione adi ripensare la sua professione e di liberarsi dal fardello della overproduzione a tutti i costi, e di ...

Grazie alle sue forze endogene, il Mezzogiorno può e deve puntare ad unaconfigurazione degli ...tanto una grande opportunità per le prospettive che delinea quanto una considerevoleper i ...... quando nel 2019 Woo iniziò a progettare laversione della sua pellicola : all'epoca la ... ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, ladelle ...Ripartiamo dai borghi e dalla loro storia per suggerirvi qualcheidea per affrontare questi ... Le due ruote sono lapiù divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia ...

ATP Toronto, insidia francese per Sinner sulla strada verso una nuova sfida ad Alcaraz OA Sport

I leader africani si dicono ancora disposti a insistere sulla via del dialogo ma la strada della diplomazia è stretta e accidentata, perché i segnali arrivati dalla giunta dei generali nigerini sono ...La Roma di José Mourinho è una delle squadre di calcio più amate d’Italia. Con l’approdo dello Special One in panchina e soprattutto dopo l’arrivo di Dybala, la squadra capitolina ha recuperato un dis ...