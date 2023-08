La minaccia di Wilson | ad di Ryanair | “Ritirate il decreto o taglio i voli” Ma lancia 5 rotte per Alghero

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Purtroppo, mentresta investendo e guidando la crescita per la Sardegna con investimenti reali, il governo italiano sta facendo il contrario con il suosul price cap fuorviante e illegale che avra’ la conseguenza non intenzionale di allontanare gli investimentidalla Sardegna nell’estate e nell’inverno 2024». Da una parte l’ad della compagnia irlandese, Eddie, annuncia il lancio di “5nazionali da/perper l’inverno ’23 con oltre 30settimanali che collegano la Sardegna con le principali destinazioni continentali. Dall’altrail governo italiano: «Se questo nuovonon verrà ritirato – dicesarà purtroppo costretta a ...

... seguite al decreto Asset e investimenti , l'amministratore delegato Eddietorna sulla ... Infine la: "Se il decreto non sarà cancellato Ryanair sarà costretta a tagliare le sue attività ...... Star Wars: Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su unanascente in ... Kathleen Kennedy, Coline Carrie Beck. Star Wars: Ahsoka di Lucasfilm, lo ricordiamo, ...Di Rhoda, The Exposé Qualcosa mi dice che morire con l'aiuto di un medico diventerà sempre ... È qui che incontriamo il pendio scivoloso, un terreno infido chedi destabilizzare l'...

La minaccia di Wilson, ad di Ryanair: "Ritirate il decreto o taglio i voli ... Secolo d'Italia

Ryanair batte i piedi, si prende i meriti e minaccia di scegliere altre rotte, ma la sua storia in Italia non è idilliaca. Nessun timore da parte di Enac: "Il mercato italiano è appetibile e la societ ...I voli sardi usati come merce di scambio: così Ryanair tenta il "ricatto" sul governo italiano per trascinare l'esecutivo al tavolo di discussione sul price cap dei voli ...