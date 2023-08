La Juventus presenta un’offerta formale per Zaniolo

Facundo Gonzalez alla: contratto fino al 2026 per il difensore centrale. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del ..."Penso di poter dare tutto, devo migliorare in fase difensiva". Andrea Cambiaso non vede l'ora di potersi inserire nel gruppo squadra dellae spera di restare a lungo in bianconero. "Questa squadra ha un peso diverso. Spero di restare qui a lungo. Voglio ringraziare Sartori e Mihajlovic che mi hanno voluto e voglio ringraziare ...Andrea Cambiaso, terzino della, si è presentato direttamente dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni Andrea Cambiaso, terzino della, si è presentato direttamente dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni. COSA LO HA IMPRESSIONATO ALLA JUVE ...

Cambiaso si presenta: "La Juventus è un'altra roba" Goal Italia

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il nuovo attaccante del Venezia, presentato nella giornata di giovedì, ha dedicato un pensiero alla sua esperienza in Brianza.